Oroscopo della settimana dall’1° al 7 maggio 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’al 7ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a descrivere tutti i cambiamenti appartenenti all’ambito lavorativo, sentimentale e sociale. Ci sarà chi cercherà di essere all’altezzasituazione e chi, nonostante gli sforzi, sarà costretto a modificare i propri progetti. Scorpione, Capricorno e Pesci vivranno nuove esperienze con il partner, mentre Toro, Leone e Bilancia non saranno disposti ad accettare alte delusioni. Ariete, Gemelli e Sagittario penseranno solo al lavoro e, infine, Cancro, Vergine e Acquario affronteranno un momento di transizione. Per avere una visione più ampia dell’, si consiglia di consultare anche il profilo del ...