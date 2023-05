Oggi in Cdm il taglio delle tasse in busta paga

(Di lunedì 1 maggio 2023) AGI - Per quanto riguarda il cuneo fiscale, "arriviamo al 6% delsotto i 35.000 euro e al 7% sotto i 25.000 euro, fino alla fine dell'anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, in occasione dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sul Dl Lavoro. "Inoltre - ha aggiunto - procediamo alla riforma del reddito di cittadinanza, per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è". "Nei provvedimenti di domani ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro, anche questo è un bel modo di celebrare il Primo Maggio" ha poi aggiunto. Priorità alleggerire il costo del lavoro "La priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro. Abbiamo approvato il Def, che ha liberato risorse che abbiamo dedicato completamente aldel cuneo fiscale". Lo ...

