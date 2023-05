“Oggi è un altro giorno” di nuovo a rischio | trema Serena Bortone | cosa succede

Leggi su tvzap

(Di lunedì 1 maggio 2023) NEWS TV. “è un”, il programma condotto da, sembra essere in bilico per quanto riguarda la sua riconferma per la prossima stagione televisiva. Nonostante la conduttrice avesse pronunciato alcune parole che facevano pensare a una sua presenza nel palinsesto Rai anche per il prossimo anno, TvBlog ha recentemente riportato che non ci sarebbero novità rispetto a quanto si era già appreso in precedenza. Leggi anche:sull’addio a “è un”:ha rivelato la conduttrice Leggi anche:via da “è un”? Ecco chi prende il suo ...