Occupati di tua figlia | non di Agnelli Jfk e il tradimento di Jackie

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 1 maggio 2023) Giannie la moglie di Jfk avevano una relazione segreta. Lo svela nel suo ultimo libro dal titolo "Kennedy: fu vera gloria? Amori e potere di un mito" Bruno Vespa. Il giornalista racconta dello stretto legame tra l'ex presidente Usa e l'Italia. Ma mentre Jfk cercava alleanze poltitiche nel nostro Paese la sua bellissima compagna Jaqueline si vedeva di nascosto con l'Avvocato Gianni. A Roma, - racconta Vespa e lo riporta il Corriere della Sera - Kennedy arrivò il 1° luglio 1963. Ad attenderlo a Fiumicino, tra gli altri, c’era Carlo Riccardi, il fotografo che ispirò la Dolce Vita, con Ennio Flaiano, che coniò il termine paparazzo, mutuandolo da pappatacio, "moscone" come Fanfani chiamava Riccardi. E l’ossessione dello staff Kennedy per quelli che diventeranno i paparazzi emerge in una nota della Casa Bianca sulla stampa dell’agosto 1962, ...