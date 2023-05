Nota tattica di Inter-Lazio | Lukaku decisivo come uomo assist

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. DI NUOVO DETERMINANTE –ci ha preso gusto. Dopo l’esplosione con l’Empoli, dove ha deciso la gara con due gol e un, il belga si è ripetuto con la. Nella sfida coi biancocelesti pur non segnando infatti è stato l’elemento determinante per il rush finale nerazzurro. Quello che ha ribaltato il risultato. RIFERIMENTO OFFENSIVO –è partito titolare in coppia con Correa,di consueto in Serie A, ed è rimasto in campo tutti i 90 minuti. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored: Il numero 90 ha agito ...