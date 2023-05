Non sono ipocrita | ma noi | Meloni | lo sfogo a porte chiuse che fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Un vero e proprio battibecco è quello che si è consumato tra Giorgiae Maurizio Landini. La decisione del premier di convocare per oggi 1 maggio 2023 un Cdm straordinario per varare importanti (e pesanti) misure per ridare ossigeno alle buste paga degli italiani a quanto pare ha irritato il sindacato rosso. Il Cdm toglierà le luci dei riflettori puntate sul Concertone e metterà al centro il lavoro del governo che mette sul piatto fortissime riforme per rilanciare l'occupazione e il potere d'acquisto per le famiglie. Tutte misure che dovrebbero essere ben viste dal sindacato di Landini ma che invecediventate elementi di discordia per la scelta di questa data simbolica che non lascia allail monopolio ideologico sul mondo dei lavoratori. E secondo quanto riporta il Corriere, lasi sarebbe ...