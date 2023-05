Non solo BTS e Blackpink | K-Drama e Squid Games Dalla Corea del Sud emerge una nuova eroina | Kim Keon-hee | la misteriosa moglie del presidente Yoon

(Di lunedì 1 maggio 2023) ««Non chiamatemi First Lady». Queste le parole pronunciate nel maggio dello scorso anno da Kim-hee, all’annuncio della presidenza del maritoSuk-yeol. «Preferisco che vi riferiate a mecome ladeldelladel Sud». Una richiesta che la dice lunga sul carattere di una donna che in questi giorni, in visita ufficiale negli Stati Uniti, sta facendo innamorare gli americani. Anche se, nelle tante foto scattate accanto a Jill Biden, Kim-hee ha finito con il dominarla del tutto. La First Ladyna Kim-hee con il maritoSuk-yeol (a destra) e ilamericano Joe Biden a Washington, 27 aprile 2023 (Getty Images) Kim-hee, la ...

Tranne quando andiamo in Puglia , a Tuglie, a casa dei miei nonni: lì il mare è a 10 km ec'è niente da fare,rilassarsi, mangiare e dormire'. Per il resto è un incubo: 'Prevedo in anticipo ...... che però ha immediatamente precisato che questo " retroscena folle, divertente e strano ",è in alcun modo uno spoiler in vista dell' ultima stagione di Stranger Things , dato che èfrutto ...A volte pensiamo, o ci autoconvinciamo, che l'inquinamento sia dannosoper l'ambiente, spesso sottovalutando le importanti ricadute negative che ha anche sul nostro ... Finora, un tale legame...

Non solo Inter, Digital Bits non paga nemmeno la Roma: spunta una richiesta particolare del club giallorosso Calciomercato.com

Nel giorno che Teramo dedica alle Virtù, scopriamo che il Movimento 5 Stelle, un tempo rappresentante di una nuova stagione politica, anzi: “antipolitica” e antipartitica, e oggi caudatario del sindac ...La chiamano Furio. Per chi non lo sapesse: uno dei mitici personaggi di Carlo Verdone. Uno di quelli fissati, con mille regole. «Perché ho la mania del controllo e organizzo la ...