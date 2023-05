“Non dovevate dirlo” Sonia Bruganelli | la rabbia dopo la rivelazione su Giulia Salemi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sono ore intense conal centro dell’attenzione mediatica. Ma stavolta la moglie di Paolo Bonolis non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime alle ultime notizie, scatenando quindi una possibile nuova reazione di coloro che hanno diffuso questa indiscrezione. Le due donne sono state messe spesso in contrapposizione per un motivo ben preciso. E adesso vedremo cosa potrà succedere nelle prossime ore,questa presa di posizione. Soffermandoci su, prima di dirvi perché è stata tirata in ballo anche, si era vociferato che per il GF Vip 8 lei fosse intenta a decidere il da farsi e che solo nelle prossime settimane arriverà la risposta definitiva. Ma una delle sue ...