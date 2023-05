Nilox | presentata la nuova bici elettrica e-bike X9

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 1 maggio 2023)ha presentato la suae-X9. Componentistica più avanzata e performance migliorate grazie alle sospensioni anteriori, al telaio in alluminio e ai cerchi a razze per affrontare qualsiasi terreno senza rinunciare a comfort, stile ed eleganza Con l’obiettivo di soddisfare esigenze e stili di vita in continua evoluzione e guidare l’innovazione della mobilità sostenibile attraverso prodotti smart, performanti e sempre al passo con i tempi., brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, amplia ulteriormente la famiglia delle econ laX9. LaX9 si affianca all’attuale line up di fatdied è ...