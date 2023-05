Neonata trovata morta in un cassonetto dei vestiti a Milano | secondo l’autopsia è deceduta prima di essere abbandonata

(Di lunedì 1 maggio 2023)i primi risultati deleffettuata sul cadavere dellain unper la raccolta diusati a, la bimba era giàquando la madre l’ha adagiata nel contenitore destinato alla Caritas. Il piccolo corpicino è stato trovato venerdì sera in via Botticelli, in zona Città Studi. Sarà necessario aspettare gli esiti di altri accertamenti anatomopatologici per avere la certezza, ma dalleanalisi emerge che la piccola siaal momento del parto: non avrebbe infatti respirato. Le indagini degli agenti della Squadra mobile, coordinati dal pm Paolo Storari, proseguono per rintracciare la madre – accusata di infanticidio – attraverso l’analisi delle immagini delle ...

È stato dato in affido alla rianimatrice del Poliambulatorio di Lampedusa il neonato migrante rimasto orfano nell’ultima tragedia del mare: ...Palermo, la dottoressa che ha in affido temporaneo il bimbo di 5 mesi dopo il naufragio in cui è morta la madre. «Mio marito e mio figlio d’accordo con questa scelta, per noi ora è il principino» ...