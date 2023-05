Nella busta paga 100 euro in più | ecco il decreto Lavoro Oggi il Cdm

(Di lunedì 1 maggio 2023) Taglio del cuneo fiscale, cioè della differenza tra il salario lordo ine quello effettivamente percepito, salirà al 7% per i redditi fino a 25 mila. E del sei per chi guadagna da questa soglia a 35milaannui. Un risparmio che sarà garantito da luglio a dicembre. Ma anche norme più stringenti per la sicurezza degli occupati e la riforma del reddito di cittadinanza. Sono le misure che ieri il premier Meloni ha illustrato ai sindacati convocati a Palazzo Chigi sul dl e ddl dedicati all'occupazione che saranno stamani sul tavolo del consiglio dei ministri. Un confronto giudicato dal capo del governo «molto importante» su interventi che «variamo in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali». Quello del 1 maggio, ha aggiunto, «non è un ...

L'annuncio del premier Giorgia Meloni in occasione dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. "Nei provvedimenti ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro" ha poi aggiunto ...(Adnkronos) - Taglio dei contributi previdenziali fino al 7% per le buste paga da luglio a novembre, per un costo complessivo di 4,1 miliardi di euro. Lo prevede la nuova bozza del decreto legge lavor ...