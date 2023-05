Nel giorno della Festa dei Lavoratori | vi siete mai chieste quanto lavorano i membri della royal family? Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il 1 maggio nel mondo si celebra ladei. Essere un workingsignifica assolvere a una serie di doveri ufficiali senza mai lamentarsi, più spesso disi pensi (foto Getty) Nessuno, ovviamente, è qui a sostenere che sia come lavorare in miniera. Ma non si può nemmeno negare che quello di workingsia un’occupazione meno rosea di quanti sembri. Essere costantemente sotto l’occhio dei fotografi, dover dare sempre il meglio di sé ai vari eventi ufficiali, mantenere una forma perfetta, non fare mai un errore. Mostrarsi disponibili con tutti, mettere in secondo piano la famiglia, non potere mai scegliere. Il tutto per decine e decine di anni, spesso senza averlo mai desiderato veramente. Perché c’è chi, come Kate Middleton o Meghan Markle, questo tipo di vita se l’è scelta ...