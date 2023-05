NBA | Playoff 2023 | Golden State si prende gara-7 ed elimina i Kings | Curry ne mette 50

(Di lunedì 1 maggio 2023) Chi se non Stephpoteva decidere-7 della serie traWarriors e Sacramento, valevole per iNBA? Prestazione mostruosa del talento di Akron, che grazie a 50 punti ha trascinato i campioni in carica alla vittoria per 120-100 e dunque alla semifinale di Conference. Se il primo tempo è stato equilibrato, tanto che ihanno a lungo condotto nel punteggio e sono addirittura andati al riposo per l’intervallo sul +2, nella ripresa non c’è stata storia. Merito soprattutto del numero 30, che ha fatto registrare un nuovo storico record di punti in-7 e si è caricato sulle spalle i suoi, guidandoli al successo. CALENDARIO E RISULTATI TABELLONE COMPLETO...

La leggendaria prestazione di Steph Curry contro i Sacramento Kings - mai nessuno aveva segnato 50 punti in una gara - 7 dei- ha scatenato la reazione del mondo, da compagni di squadra vecchi e nuovi ad avversari che non hanno potuto fare altro che applaudire i suoi sforzi. Ma l'ammirazione per Curry non si ...... dopo oltre un decennio di dominio, riesca ancora a sorprendere tifosi e appassionati, regalandosi una delle sue migliori prestazioni in carriera ai. Alla sirena finale sono 50 punti per ...

Chi se non Steph Curry poteva decidere gara-7 della serie tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, valevole per i Playoff NBA 2023Dopo l'eliminazione dai playoff dei Milwaukee Bucks per mano dei Miami Heat, Jrue Holiday ha parlato del suo futuro nel podcast di Andre Iguodala "Point ...