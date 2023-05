Napoli-Sapri | il treno regionale carico di tifosi azzurri diventa… metropolitano

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Alcune auto danneggiate, metro inaccessibile per molti, organizzazione ed orari… rimodulati alla stazione centrale, migliaia di persone forzatamente a piedi. Il ‘tiro a giro’ di Dia ha declassato la ‘festa per lo scudetto’ a ‘prova della festa per lo scudetto’. Da psicosi di felicità a psicodramma collettivo il passo è stato brevissimo. Quanto i cinque secondi che sono intercorsi tra il tunnel ad Osimhen e la palla che, insaccandosi dietro a Meret, ha consegnato mezza salvezza ai granata. Cinque secondi che scolpiscono ancora una volta il marchio ‘Salernitana’ nel libro di storia del Calcio. Cinque secondi che, sparigliando il banco, consegnano un grande lavoro ancora da fare soprattutto alle Istituzioni che, invece di governare il fenomeno, sembra l’abbiano subito nella illusione di poterlo indirizzare. Non ‘doveva’ succedere. Invece è successo. Il piano-B, ...