Napoli-Salernitana | multe e denunce davanti allo stadio Maradona

Ilrimanda la festa dello scudetto: la squadra di Spalletti viene bloccata dalla rete di Dia che consente alladi guadagnare un punto prezioso in classifica. Roma, Milan e Juventus ...E in effetti quel gattaccio dispettoso dellaun bel tiro mancino algliel'ha tirato: era tutto pronto, con una città lucidata d'azzurro che aveva già acceso la miccia della festa ...Con la rete numero dodici del suo campionato segnata a, l'ex Villarreal è diventato il miglior marcatore in Serie A della, agganciando un certo Marco Di Vaio, che segnò dodici gol ...

FINALE Napoli-Salernitana 1-1, gol di Olivera e Dia La Gazzetta dello Sport

Il Napoli e i suoi tifosi hanno la capacità di ripartire da zero in situazioni difficili, quindi non c'è motivo per preoccuparsi, soprattutto ora.Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole: Sono più i meriti della Salernitana o ...