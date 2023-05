Napoli-Salernitana | fuochi d’artificio | cori e lacrime tra i tifosi granata | “Il giorno più bello della mia vita”

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Abbiamo bloccato ile conquistato la salvezza”, le parole di un tifosodopo il pareggio con il. Pareggio sconsolato quello portato a casa dalnella sfida32esima giornata di Serie A, ma non si può dire invece per lache continua inarrestabile il suo bel percorso ottenendo, con l’1-1 strappato al, il nono risultato utile consecutivo e di conseguenza la via per la salvezza. A rompere il ghiaccio è la compagine di Luciano Spalletti con Mathias Olivera con un guizzo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma a gelare il Maradona e tuttaci ha pensato Dia con una grande conclusione che si è stampata direttamente alle spalle di ...

... ma ottiene un'altra vittoria: cosa scrive oggi il Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, a firma Alessandro Barbano, analizza così il pari delal Maradona contro la. IL ...... e invece al novantesimo le facce più sorridenti sono quelle della, che non s'è mai sentita agnello sacrificale. "Non è che ilsi è abbassato dopo il vantaggio ha precisato Sousa ...A guastare per ora i piani azzurri, unaaffamata di punti salvezza, traguardo sempre ... tornati in bus da. "Abbiamo trovato il momento giusto per colpire", dirà l'allenatore che ...

La vecchia scaramanzia che è un po’ svanita. Così titola il Corriere della Sera analizzando la domenica del Napoli ed il pareggio con la Salernitana che non ha permesso agli azzurri di festeggiare la ...Il Napoli con il pareggio in casa contro la Salernitana ha dovuto rimandare la festa Scudetto che è ormai questione di giorni ...