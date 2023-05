Napoli piange Rita | morta in un incidente dopo una notte di lavoro | aveva solo 25 anni

...premio Oscar Paolo Sorrentino) e quando si capisce che la partita è stregata e che ilnon ... Qualcunosul serio come se fosse davvero la fine del mondo (calcistico). La squadra sfila ...Fabio Balsamo , attore e comico dei The Jackal , è anche un noto tifoso del. Oggi dopo la partita pareggiata contro la Salernitana , e dopo aver visto i copiosi ... " Chiperché sfiora l'...Daniele 'Decibel' Bellini, lo speaker del Maradona,di commozione quando Diletta Leotta lo coinvolge nella diretta prepartita di Dazn. A consolarlo anche l'ex giocatore del, Christian Maggio, di cui tante volte ha urlato il nome dopo le ...

Napoli piange Rita, morta a 25 anni: rientrava a casa dopo una notte ... Fanpage.it

Rita Scisciotta, 25 anni, è morta in un incidente a bordo del proprio motorino dopo una notte di lavoro al bar: lutto ai Quartieri Spagnoli ...Scudetto. Ripetere per favore. Scudetto. «Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi». L'urlo resta strozzato in gola per qualche minuto dopo il gol di ...