Napoli | Osimhen snobba il Psg e ‘sceglie’ un altro club | il retroscena

A Udine ci vorrà ildei giorni migliori, che finalizza gran parte di quello che crea, e nulla concede a un avversario agonisticamente ruvido". Ierie Kvara ci hanno provato, ma non ...... così il ds del club De Sanctis, ex portiere del. Ma ieri non poteva esserci spazio per i ...non è in giornata e Kvara non inquadra la porta. Il resto lo fanno Ochoa e Dia, che diventano ...... l'alibi dell'ordine pubblico è stata l'ulteriore resa dello Stato,ha vissuto la sua ... speaker del Maradona, consolato da madre Diletta Leotta, quelle dismascherato, il sangue di un ...

Napoli-Salernitana, le pagelle: Osimhen non sfonda (6). È un Ochoa da 7,5 La Gazzetta dello Sport

In questo mese il Napoli chiude il primo tempo con 60 e 80% di possesso palla, ma in 4 gare prende 5 gol per segnarne appena 2 ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...