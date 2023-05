Napoli non è stata abbastanza scaramantica | la scaramanzia pretende rispetto CorSera

(Di lunedì 1 maggio 2023) Mai giocare con la: la. È più o meno il succo del pezzo che il Corriere della Sera dedica alla festa scudetto sfumata ieri in-Salernitana, con il pareggio di Dia per i granata. Lo firma Fabrizio Roncone, che racconta il lento defluire dei tifosi dallo stadio Maradona, dopo la partita, quando è stato chiaro che non ci sarebbel’esplosione della festa. “Usciamo dallo stadio Diego Armando Maradona tra bandiere arrotolate e trombe senza più fiato, i fidanzati abbracciati, i bambini tristi che tengono per mano papà con occhi pieni di lacrime trattenute, tutti a passo lento dentro un silenzio forte, profondo, sceso improvviso come una coperta su una città stordita e incredula, addobbata d’azzurro e di scudetti tricolore, ora ...

...Bolognava oltre l'1 - 1. Felsinei avanti con Orsolini su rigore, pareggia Milik. Il centravanti polacco ha anche fallito un calcio di rigore. Madama sempre al terzo posto alle spalle die ...Una decisione concordata col prefetto di. "Lo scudetto torna in Prefettura. Argomento delicato, questioneancora chiusa ufficialmente dopo il pareggio del Maradona e che, dopo lo ...Come ad esempio l'alta capacità- Bari, che sin dalla candidatura Pnrr si sapevasarebbe stata completata prima del 2028. In valore assoluto, su 126,6 miliardi di euro ne sono stati spesi ...

Napoli-Salernitana, Sousa: "Arbitro Non c'è stata parità di trattamento" Tuttosport

Scenderà in campo giovedì 4 maggio il Napoli alla Dacia Arena di Udine per la 33ma giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti potrebbe però presentarsi al fischio di inizio (fissato alle 20.venendo a Napoli, vi abbiano portato il Rinascimento e, non tenendo conto della maiuscola, che darebbe un significato storicamente preciso al termine, potrebbe addirittura significare una rinascita ...