Napoli | mister Bigon | Ancora pochi giorni | ai miei tempi tonnellate di sale sul pullman che portava allo stadio

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Mi è dispiaciuto per il mio nipotino Albertino jr., partito da Bologna col papà per la festa. Purtroppo è tornato un po’ deluso, ma si tratta di aspettare”. Così Alberto, allenatore del secondo scudetto del, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Parlando dello spostamento della partita con larnitana, fatta ieri,ha detto che “è stata fatta una cosa intelligente e giusta per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico. Ora si apre un altro capitolo a Udine, anche se il discorso campionato potrebbe essere già risolto prima della partita. Non ci resta che aspettare per veder gioire definitivamente il popolo napoletano”. Ricordando poi l’atmosfera del secondo scudetto,ha detto che oggi c’è una ...