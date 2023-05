Napoli | la festa scudetto è solo rinviata | ma quale delusione | semmai il rimpianto è di chi non è riuscito a stargli dietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) La mano di Dia, il flop con la Salernitana, l’urlo strozzato in gola. Ma, larimandata: ahanno aspettato 33 anni, potranno farlo tre giorni in più. Loarriverà comunque e se lo godranno tutto., ilè per le avversarie che non sono nemmeno state in grado di metterlo alla prova fino alla fine, invece di consegnargli il titolo con sei o sette giornate d’anticipo. Doveva essere la partita decisiva, il giorno della storia, e non lo è stato. Pazienza, l’1-1 in casa contro la Salernitana non cambia nulla: saràe sarà comunque meritatissimo. Però ildi Spalletti – un po’ per sfortuna, un po’ per stanchezza o frenesia – non è...