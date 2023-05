La salma della giovane è stata trasportata al Policlinico Federico II di, dove sarà ... e anche per un'automobile che, pur non risultando direttamente coinvolta nell', almeno per il ...Giovedì alle 20:45 Empoli - Bologna e Udinese -F UNO - F1, Dopo l'Arabia Saudita, l'... Come successo in Sprint, gara fermata con bandiera rossa per l'che ha coinvolto Quartararo e ......sezione Infortunistica della Polizia Municipale diche, ieri mattina, ha eseguito i rilievi planimetrici e gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le possibili cause dell'. Gli ...

Napoli, incidente in scooter dopo un turno di notte al bar: muore una 25enne TGCOM

Rita Scisciotta stava rientrando a casa dal lavoro e, forse per la stanchezza, ha perso il controllo del motorino ...StampaGiovedì, quando si giocherà la partita con l’Udinese, il Comune di Napoli dovrà organizzare nuovamente un dispositivo simile a quello di ieri, una enorme zona pedonale. Ma ieri in Napoli – Saler ...