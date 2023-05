(Di lunedì 1 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 1 maggio - 07:27

Classifica :Futsal 62, Olimpus Roma* 57, Futsal56, Feldi Eboli 55, Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47, L84 45, Meta Catania 42, Ciampino Aniene, Fortitudo Pomezia e Real San

Napoli e Pescara, doppio colpo: ecco i padroni della regular season La Gazzetta dello Sport

Serie A maschile, gli azzurri regolano anche Pomezia e chiudono al primo posto. Serie A femminile: primato col brivido per le abruzzesi ...Gli azzurri di Cacau superano Pomezia e saranno in pole per i playoff scudetto, così come le adriatiche di Dudu Morgado, che si aggiudicano la stagione regolare in virtù della migliore differenza reti ...