Napoli | dove lo scudetto è un problema di ordine pubblico

(Di lunedì 1 maggio 2023) C'è un luogo in Italiavincere unoè une non solo una festa. Una città in cui la gestione dell'per la conquista del tricolore diventa tema nazionale, necessita riunioni fiume e giornate di lavoro intenso.si evocano questioni diper spostare una partita - quella della possibile ufficialità - da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio, salvo poi scoprire che lopuò arrivare nel cuore della notte. In mezzo alla settimana. Creando a quel punto sì qualche cortocircuito di sicurezza. E allora di ricomincia daccapo: riunioni fiume, richieste di deroga, trattative estenuanti a altri diritti di tifosi calpestati. Come in un loop poco virtuoso e molto vizioso. Il sinistro di ...

... Roma, Milano e: "Abbiamo da tempo disposto frequenti operazioni ad alto impatto nelle ... più divise tra la gente, nei luoghice ne è più bisogno, per garantire più sicurezza". E sul fatto ...... e bisogna dare un aiuto economico selettivo ai settori produttivi più deboli,i salari ...margine dell'incontro 'Il lavoro quale futuro' organizzato dal sindacato in piazza del Plebiscito a,...... Pina Castiello, esprime solidarietà alla consigliera regionale Carmela Rescigno, vittima di un vero e proprio attentato alla democrazia, ordito in suo danno dal sindaco del comune di Camposano,...

Festa scudetto a Napoli, dove vederla in TV e in streaming Fanpage.it

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - “Il principio di assicurare ai lavoratori una dignità economica minima proveniente dal lavoro è sacrosanta.Il balletto per spostare la gara con la Salernitana, la beffa di Dia e ora i timori se l'ufficialità dovesse arrivare a tarda ora in settimana. Eppure in altre città si è sempre gestito tutto senza is ...