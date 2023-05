(Di lunedì 1 maggio 2023) E' morto all'età di 46, chef scozzese pluripremiato diventato celebre grazie alla conduzione di. Come riporta la Bbc la sua morte è stata confermata dall'...

E' morto all'età di 46Jock Zonfrillo, chef scozzese pluripremiato diventato celebre grazie alla conduzione di MasterChef Australia. Come riporta la Bbc la sua morte è stata confermata dall'emittente Network 10. ...... promosso dai sindacati e dedicato quest'anno alla Costituzione, che festeggia i 75. Padroni ... 'Lorenzonella prima sillaba della parola futuro, perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai,...... promosso dai sindacati e dedicato quest'anno alla Costituzione, che festeggia i 75. Padroni ... 'Lorenzonella prima sillaba della parola futuro, perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai,...

Muore a 46 anni Jock Zonfrillo, giudice di Masterchef Australia la Repubblica

Incidente sulla statale tra Brindisi e Bari, morto giovane motociclista di 32 anni: stava andando ad un raduno Motociclista muore recandosi ad un raduno sulla propria Vespa, nel tratto di strada tra ...Nonostante i soccorsi in elicottero, un uomo di 57 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto con la propria moto ...