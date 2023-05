Motonautica | team Emirati vince gara 2 al Mondiale Xcat

... la classe regina della. La prima tappa 2023 del circuito ha messo in acqua i migliori protagonisti della specialità . Alle spalle di "Fazza" di Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi,GB, ...A battagliare per il primo posto sono rimasti gli inglesi diGB e gli svedesi di Swecat. Alla fine Scott Williams e Martin Campbell hanno tagliato per primi il traguardo scatenando l'entusiasmo ...Il patron delle E1 Serie Alejandro Agag, la designer Sophie Horne e il ceo Rodi Basso... Si inizia con Lino Di Biase: dalle manette alle chiavi inglesi al management dei, semplicemente ...

Motonautica: Mondiale Xcat; Team Gb vince Gara 1 a Fiumicino Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - L'equipaggio degli Emirati Arabi, involatosi sin dallo start di partenza, ha vinto a Fiumicino oggi la Gara 2 dello "Xcat World Championship 2023", la classe regina della moton ...E' scattato oggi, nelle acque del Porto di Fiumicino, lo Xcat World Championship 2023. La prima delle due tappe italiane ha mandato in scena Gara 1, davanti ad un pubblico di appassionati e di curiosi ...