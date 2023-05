MotoGP | Test Jerez 2023 | Marco Bezzecchi e Luca Marini svettano! 6° Francesco Bagnaia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Calato il sipario sulla giornata diditenutasi ade la Frontera (Spagna). Le squadre, reduci dal weekend iridato sul circuito andaluso, hanno potuto sfruttare, dalle 10.00 alle 18.00 di oggi, queste prove per comprendere meglio alcuni aggiornamenti da apportare alle proprie moto. Sul versante dei tempi,hanno ottenuto le migliori prestazioni in sella alle Ducati del Mooney VR46 Racing Team, rispettivamente in 1:36.574 e in 1:36.678, a precedere il francese della Yamaha, Fabio Quartararo (+0.151). 88 giri per il transalpino, uscito piuttosto male dal fine-settimana iberico: grandi problemi di prestazione con la M1, la penalità in gara e il decimo posto finale. Quartararo ha provato un nuovo pacchetto aerodinamico, ma sarà ...

In pista anche il vincitore del GP Spagna, Pecco Bagnaia, che ha provato una nuova forcella sulla sua Desmosedici per migliorare il feeling sull'anteriore La top ten alla fine dei: 1 M. ...Giornata intensa a Jerez all'indomani del GP Spagna: tutte le case hanno portato in pista diverse novità in vista delle prossime gare. Anche Ducati, che con Bagnaia ha testato una nuova forcella per ...Archiviato il Gran Premio di Spagna 2023 vinto da Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati , i piloti dellasono tornati in pista a Jerez de la Frontera per svolgere una giornata diai quali, oltre al campione del mondo in carica, ha preso parte anche Fabio Quartararo . Il centauro della Yamaha ,...

MotoGP, LIVE - Bezzecchi e Marini i migliori nel test di Jerez, 3° Quartararo GPOne.com

Calato il sipario sulla giornata di test di MotoGP tenutasi a Jerez de la Frontera (Spagna). Le squadre, reduci dal weekend iridato sul circuito andaluso, hanno potuto sfruttare, dalle 10.00 alle 18.0 ...Calato il sipario sulla giornata di test di MotoGP tenutasi a Jerez de la Frontera (Spagna). Le squadre, reduci dal weekend iridato sul circuito andaluso, hanno potuto sfruttare, dalle 10.00 alle 18.0 ...