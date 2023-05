MotoGP Se Pedrosa è questo | Valentino Rossi potrebbe vincere da wild card? Qual è il livello dei piloti contemporanei?

(Di lunedì 1 maggio 2023) Uno dei temi del weekend di Jerez de la Frontera è rappresentato dalla competitività espressa da Dani. Il veterano catalano, 37 anni suonati, ha partecipato al Gran Premio di Spagna grazie a una, tornando da protagonista. L’iberico, ritiratosi a fine 2018, venerdì ha realizzato il miglior tempo nella FP1, sabato ha chiuso 6° nella Sprint restando comodamente nel gruppo di testa e domenica ha concluso con un lusinghiero 7° posto. Un ruolino di marcia impressionante se consideriamo come lo spagnolo sia stato rispolverato ad hoc. Per la verità,è sempre rimasto in allenamento, ricoprendo stabilmente il ruolo di collaudatore per Ktm dal 2019 in poi. Inoltre aveva già usufruito di una. Nell’agosto 2021 aveva partecipato al GP di Stiria. Si comportò in ...

... in sella alla sua Ducati, ha vinto il Gran Premio di Spagna, classe. Sul circuito di Jerez, ... settimo Dani(Ktm), quindi Alex Marquez (Ducati Gresini) e Takaaki Nagakami (Honda), ...Sesto in qualifica, sesto nella Sprint e settimo nella gara della domenica: Dani, in pista con la Ktm grazie a una wild card, è stato la vera sorpresa a Jerez: 'Che weekend, bello e completo - ha detto a Sky - . mi porto dietro l'amore della gente. Credo di non averne ...... vincendo il Gp di Spagna e salendo in vetta alla classifica del Mondiale, con 22 punti di ... Al sesto posto si è classificato il veterano Daniel, in pista grazie ad una wild card in ...

Un super Pedrosa ridimensiona la MotoGP di oggi Motociclismo.it

Uno dei temi del weekend di Jerez de la Frontera è rappresentato dalla competitività espressa da Dani Pedrosa. Il veterano catalano, 37 anni suonati, ha partecipato al Gran Premio di Spagna grazie a u ...Gara entusiasmante con Ducati e KTM in primo piano, a pieni voti, e le giapponesi ben al di sotto della sufficienza ...