(Di lunedì 1 maggio 2023)GPFrancesco: reazione da numero 1 e campione del mondo in carica. Dopo le cadute in Argentina e in Texas, Pecco non si scompone nemmeno dopo un venerdì complicato e sale di colpi col passare delle sessioni, dando il meglio di sé nella Sprint e soprattutto nella gara di ieri, avendo la meglio sulle KTM al termine di una corsa stupenda e confermandosi il punto di riferimento indiscusso in griglia. KTM: nonostante la mancata vittoria del GP, quello diè stato forse il miglior weekend degli ultimi anni per la casa austriaca nella top class a livello di performance. Brad Binder ha sfiorato una clamorosa doppietta sprint-gara, Jack Miller ha ottenuto un doppio terzo posto di peso e la wild card ...

Binder vince ed esalta la KTM Il successo nella Sprint di Termas de Rio Hondo di Brad Binder è stato davvero imprevedibile quanto clamoroso: il pilota sudafricano si era infatti qualificato quart'... il Q1 in Qatar Questi i migliori dieci nelle FP3 che hanno avuto l'accesso diretto alla Q2: ... In Q1 è battaglia e alla fine Brad Binder (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha) vengono in Q2.

MotoGP, promossi e bocciati GP Spagna 2023: Bagnaia ruggisce a Jerez, super KTM, flop Honda e Yamaha OA Sport

Francesco Bagnaia: reazione da numero 1 e campione del mondo in carica. Dopo le cadute in Argentina e in Texas, Pecco non si scompone nemmeno dopo un venerdì complicato e sale di colpi col passare ...Pecco Bagnaia ha la meglio su Brad Binder nel finale di gara e fa suo il gp di Spagna. Il campione del mondo torna in testa al mondiale con grande merito al termine di un weekend che ha mostrato tutto ...