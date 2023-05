MotoGP | frattura alla spalla per Miguel Oliveira | Le Mans a rischio

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Non arrivano buone notizie sul conto di. Il pilota portoghese dell’Aprilia RNF in, suo malgrado, è rimasto coinvolto nell’incidente del primo giro del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2023 della massima cilindrata. In curva-2, la perdita d’anteriore di Fabio Quartararo (Yamaha) ha coinvolto il centauro lusitano che, un po’ come era accaduto a Portimao nel crash innescato da Marc Marquez, non ha potuto fare niente. Un episodio che ha costretto la Race Direction a sospendere la gara, con la bandiera rossa, dando vita a una nuova procedura di partenza., per le conseguenze di quanto detto, non ha potuto salire in sellamoto italiana. In un primo momento si pensava che il danno fosse una lussazionespsinistra, ma il ...