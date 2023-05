MotoGP | Francesco Bagnaia festeggia a Jerez tra spumante e hot-dog – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Zampata di Peccode la Frontera. Il campione del mondo in carica dellaha rimesso le cose a posto nel quarto appuntamento stagionale del Motomondiale in Spagna, vincendo il Gran Premio avanti a Brad Binder e rimettendosi in testa alla classifica. Dopo essere rientrati nel box sono cominciati imenti, dove ha fatto capolino anche Valentino Rossi. Un po’ diper brindare tutti insieme e poi il piatto per un affamatissimo Pecco, che comprendeva… un paio di hot dog. Una tradizione consolidata per ‘Nuvola Rossa’, iniziata già lo scorso anno. Dopo Sepang affermò a Sky: “Ho detto a Lele (lo chef) che sono un fan dell’hot dog, e che se vinco me ne deve preparare uno. Ma soltanto dopo le vittorie, i podi non contano“. E anche ieri, per mantenere la tradizione, è arrivato ...