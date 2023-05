Motocross | GP Spagna MX2 e MXGP 2023 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Dopo i primi 5 appuntamenti, inguida la classifica Jorge Prado, mentre in MX2 comanda Jago Geerts. Si correrà ad intu Xanadú – Arroyomolinos, il GP didied MX2: si disputerà la sesta tappa della stagionedel Mondiale di. Di seguito ildi domenica 7 maggio: si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per lastart alle 14.15 ed alle 17.10. Per il GP diè prevista la diretta tv su Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà fruibile su-tv.com, eurosport.it, discovery+ e RaiPlay 3 (in questo caso solo per le gare della ...