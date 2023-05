Mosca | ordigno sui binari | deragliato un treno a Bryansk

Un treno è deragliato nella regione russa di Bryansk a causa dell'esplosione di unsui binari, ha riferito il governatore della regione Alexander Bogomaz, citato da Ria Novosti. "Unesplosivo non identificato è esploso nel distretto di Unechsky sulla linea Bryansk - Unecha, a seguito del quale è deragliato un treno merci. Non ci sono state vittime", ha detto. L'esplosione ...si mostra indecisa. Il viceministro della Difesa incaricato della logistica, Mizintsev, è stato licenziato : al suo posto è stato collocato Kuzmenkov. Emergono poi i problemi che i mercenari di ...... il coraggio di raccontare - Molinari La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina - Russia Punti chiave 11:04sui ...

Un treno è deragliato nella regione russa di Bryansk a causa dell'esplosione di un ordigno sui binari, ha riferito il governatore della regione Alexander Bogomaz, citato da Ria Novosti. (ANSA) ...Nel distretto di Gatchina, nella regione di Leningrado, è stato fatto saltare in aria un sostegno della linea elettrica, ha riferito il governatore della regione Alexander Drozdenko suTelegram, citato ...