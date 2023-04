(Di lunedì 1 maggio 2023)non apprezza totalmente la prestazione dell’contro la Lazio. L’allenatrice dice la sua nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”. PROBLEMA – Carolinadà il proprio giudizio sulla prestazione e sull’approccio dell’. L’opinionista fissa di “La Domenica Sportiva”, nel corso della trasmissione di Rai2, afferma: «L’è al top e ha giocatori molto validi però, se guardiamo anche la partita di oggi con la Lazio, nel primo tempo non è che abbia dato questa grande dimostrazione di forza. Alla fine della partita, poi, vai a guardare e vedi che l’ha calciato venticinque volte in porta contro le nove della Lazio. È stata una partitastoria. L’anche nelle classifiche è una squadra che segna e che crea ma il ...

... Alberto Rimedio - In studio: Claudio Marchisio, Carolina, Lia Capizzi e Anna Quiles OGGI SU ... Apertura alle 12.30 con la radiocronaca della partita di Serie A,- Lazio, a cura di Giuseppe ...... Alberto Rimedio - In studio: Claudio Marchisio, Carolina, Lia Capizzi e Anna Quiles OGGI SU ... Empoli -(cronaca di Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando). Nel corso della prima parte, gli ...... Alberto Rimedio - In studio: Claudio Marchisio, Carolina, Lia Capizzi e Anna Quiles OGGI SU ... Apertura alle 12.30 con la radiocronaca della partita di Serie A,- Lazio, a cura di Giuseppe ...

Morace: «Inter senza identità precisa! Primi 45' non dimostrato grande…» Inter-News.it

Carolina Morace, ex calciatrice, ha dichiarato: 'Mai stata tifosa, ma quest'anno ho parteggiato apertamente pe runa squadra'.