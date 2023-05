Monza | con Palladino media punti da Champions League

(Di lunedì 1 maggio 2023) Dal suo arrivo in panchina alla settima giornata, ildiha fatto 43in 26 partita: unadaDall’esonero di Stroppa, un punto in 6 partite, ilha cambiato guida tecnica promuovendo Raffaelein prima squadra. Dal suo debutto alla settima giornata, con la vittoria contro la Juve, i brianzoli hanno messo insieme un ruolino dacon 43in 26 partite. Ecco come sarebbe la classifica di Serie A partendo dalla settima giornata. Napoli 65Juventus 50Lazio 48Inter 45Roma 44Milan 4343Atalanta 41

Il(44 punti) ha aritmeticamente staccato il pass per il 2023/24 ed è pronto a seguirlo il ... Non sta meglio la Cremonese a maggior ragione dopo il pareggio nello scontro direttoil Verona e ...Ilè dunque praticamente salvo ela salvezza scatta in automatico il primo colpo in vista della prossima stagione. Arrivato infatti dall'Arsenal in prestitoobbligo di riscatto in caso ......l'obiettivo senza dubbio di avere uno spazio ancora più importante e di primo piano nella Juve ... Senza dimenticare Rovella, che in quel diha recapitato ottime referenze all'area tecnica e ...

A Monza, 50 anni dopo il maggio 1973 - News Moto.it

Il 48enne ha cercato di eludere il controllo dei militari tentando un'inversione, ma è rimasto bloccato dallo spartitraffico. Colpita con un calcio una soccorritrice ...La matematica salvezza del Monza porta al primo colpo in vista della prossima stagione: manca solo l'ufficialità ...