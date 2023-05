Mondiali Hockey su Ghiaccio | l’Italia vince con la Sud Corea | Azzurri in testa al girone

(Di lunedì 1 maggio 2023)fa due su due. Ottima prova degli, che bissano il successo contro la Romania battendo con un rotondo 6 a 1 anche ladel Sud al Mondiale disu. Doppiette per Mantenuto (MVP) e Frigo, di McNally e Larkin – per lui quattro reti in due partite – le altre marcature italiane. Damian Clara, alla sua prima presenza da starting goalie con la Nazionale maggiore, para con un ottimo 94,74% andando a un passo dallo shutout.resta così a punteggio pieno, al primo posto nel. Come contro la Romania,trova il vantaggio nei primi minuti di gara. Al 04:31 il tiro di Pietroniro viene ribattuto da Dalton ed è poi Mantenuto, in girata dallo slot, a sparare sotto la traversa. Laprova a ...

Seconda vittoria in competizione per la Nazionale Maschile. Domani di nuovo in partita ...Due vittorie in due gare, 12 goal fatti e 3 subiti contro Romania e Corea del Sud e primo posto provvisorio nel girone. Il bilancio del Mondiale di 1^ ...