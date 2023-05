Moltiplicare le tue ortensie con il metodo del rametto | facilissimo e non spenderai 1 solo euro!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’ortensia è molto facile da propagare per talea prelevata dai germogli superiori. Qui di seguito ti lasciamo la nostra pratica guida, che ti mostrerà passo passo comele tuesenza spendere 1euro. Con questa piccola guida vedrai che sarà semplicissimo, ed oltre ad essere una costo 0 è anche un procedimento facile e rilassante. Quando e come realizzare talee diper la propagazione? Come e quando? Raccogliamo, cioè li recidiamo semplicemente dalla pianta, da giugno ad agosto . Da quali germogli prendere le talee? Le talee di ortensia dovrebbero essere semi-legnose, prese da giovani, le nuove crescite di quest’anno. È meglio scegliere crescite sotto il fiore di ortensia in fiore (tagliare il fiore stesso). Tagliamo i germogli in modo da ottenere un ...