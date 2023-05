Modena | Tesser | «Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per la prestazione di oggi»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Attilio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta contro il Venezia per 5-0 Attilio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «aiper ladi, il Veneziaè stato nettamente più forte di noi sotto tutti i punti di vista, me ne assumo le colpe. Già da domani riguarderemo tutto, ci parleremo e analizzeremo la partita, serve farsi un bell’esame di coscienza e ripartire subito già sabato».

Attilio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo l'incredibile sconfitta contro il Venezia per 5 - 0 Attilio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - ...... "alla mano", dalla destra, portano in gol Pohjanpalo che spinge il pallone in rete da pochi passi; nell'occasione, la difesa delappare lenta e spaesata.corre subito ai ripari e ...(4 - 3 - 1 - 2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (55 Ponsi); Magnino, Gerli, .... ARBITRO: Rutella di Enna. NOTE: ammoniti Carboni, Svoboda, Tremolada, Ponsi.

Modena, Tesser: “Serve esame di coscienza” Tutto B

VENEZIA 5 MODENA 0 VENEZIA: Joronen; Hristov (38’ st. Modolo), Svoboda, Carboni; Candela (31’ st. Pierini), Andersen (31’ st. Busio), Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo (380 st. Novakovich), Jo ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...