Missioni internazionali | Meloni conferma linea transatlantica e interesse nazionale

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ucraina, Libia, Niger, Burkina Faso e non solo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgiae del ministro degli affari esteri e della cooperazione interAntonio Tajani, ha deliberato la prosecuzione dellee delle iniziative di cooperazione allo sviluppo in corso e l’avvio di nuoveper il 2023. La deliberazione – si legge sul comunicato del Consiglio dei ministri – è stata approvata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed è accompagnata da una relazione analitica che ha il fine di riferire alle Camere sull’andamento delledelle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi la partecipazione di personale militare alle nuoveper l'anno 2023 in Ucraina, Libia, Niger e Burkina Faso. In particolare, riferisce un comunicato stampa del governo, si tratta della missione Ue denominata European Union ...Ok ae via a nuove per il 2023 Il Consiglio dei ministri ha inoltre deliberato, su proposta del premier e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, la prosecuzione delle ...... il governo sta studiandomirate dei suoi ministri nei Paesi più incerti, che saranno ... avrebbe deciso di aumentare gli incontri in Campidoglio con personalità. Se non bastasse,...

CdM: ok a missioni internazionali RaiNews

Ucraina, Libia, Niger, Burkina Faso e non solo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Taja ...Via libera al decreto legge per l'inclusione sociale, con la riduzione del cuneo fiscale e misure per incentivare l'occupazione giovanile, e al ...