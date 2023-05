Miriam si sveglia a mezzanotte | quando David Bowie diventò un vampiro per Tony Scott

(Di lunedì 1 maggio 2023)si(The Hunger), il film d'esordio di, usciva nei cinema americani il 29 aprile del 1983: è un horror estetizzante, una storia di vampiri come, fino ad allora, non l'avevamo mai vista. Nel cast brillano Catherine Deneuve, Susan Sarandon e unall'apice del suo fascino. "Bela Lugosi's Dead", "Bela Lugosi è morto", cantano i Bauhaus nella sequenza d'apertura disi(The Hunger), il film d'esordio diche usciva nei cinema americani il 29 aprile del 1983. Il cantante dei Bauhaus è in una sorta di gabbia, tra fumo, luci al neon blu, musica new wave. Una ragazza danza in chiodo di pelle nera, un altro uomo ...

In tre angosciosi minuti,sia mezzanotte ci propone già una folgorante dichiarazione di poetica, o piuttosto di estetica: la cultura goth, l'immaginario orrorifico, il montaggio ...... con una giovanissima Valeria Marini; per il singolosi è ispirata asia mezzanotte di Tony Scott). Non a tutti è consentito di esplorarlo, quel mondo. Depistaggi, risposte ...Almeno nelle scuole, valorizzateci! È l'entusiasmo che, spinge a fare di più e attenua la ...Bellebuono, 20, studentessa universitaria Emma Berselli, 20, studentessa universitaria ...

Miriam si sveglia a mezzanotte: quando David Bowie diventò un ... Movieplayer

Miriam si sveglia a mezzanotte (The Hunger), il film d'esordio di Tony Scott, usciva nei cinema americani il 29 aprile del 1983: è un horror estetizzante, una storia di vampiri come, fino ad allora, n ...40 anni fa usciva The Hunger, alias Miriam si sveglia a mezzanotte, opera prima di Tony Scott: un affascinante cult horror con Catherine Deneuve, Susan Sarandon e David Bowie.