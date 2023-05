Milan | Scaroni | «Troppe partite per poter ristrutturare San Siro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Le parole del presidente del, Paolo, sulla ristrutturazione di San: «Argomento trito e ritrito, non c’è il tempo per farlo» Il presidente del, Paolo, ha parlato a Radio Anch’Io Sport della ristrutturazione di San. Di seguito le sue parole. «Il tema dello stadio è talmente trito e ritrito, sui Social mi chiamano Paolo Stadioni, questo per far capire quanto parole di stadio. Le ipotesi di ristrutturazioni di Sandiventano impossibili perché ci giocano due squadre. Il numero dirende impossibile fare dei lavori pesanti. Ci guardiamo intorno per trovare soluzioni, ci stiamo lavorando»