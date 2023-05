Milan | Scaroni | “Progressione fantastica Obiettivo | bilancio in attivo”

Paolo, presidente del, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, celebra i progressi del club che guida dal 2018. I risultatiha sottolineato anche i progressi nei conti: "...Una squadra vincente ha bisogno di una dirigenza di livello: da Maldini a Massara, daa Baresi, ilè in ottime mani. Dopo alcuni anni parecchio movimentati a livello dirigenziale, ilha finalmente trovato la quadra per tornare a vincere. Non bastano infatti grandi ...- Inter verso la semifinale di Champions League 'Nel mondo del calcio non si possono aumentare i ricavi se non si hanno stadi adeguati'. Così il Presidente del, Paolo, esprime la sua convinzione riguardo l'estrema importanza di averi stadi di proprietà. 'Potrei vendere dei biglietti dedicati alle aziende a 5 mila euro...'. Aggiunge il manager ...

Scaroni: "Una progressione fantastica, ora l’obiettivo è il bilancio in attivo" La Gazzetta dello Sport

Anno positivo Scaroni ha dichiarato che è importante non solo raggiungere successi sportivi, ma anche risultati economici positivi. Egli è soddisfatto dei risultati sportivi del Milan e del progresso ...Vincere in campo e fuori. Questo l'obiettivo del Milan che, oltre ai risultati sportivi, sta facendo molta attenzione ai conti economici. Prima con Elliott e poi con RedBird, Paolo Scaroni è il filo c ...