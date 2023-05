Milan | Scaroni | “Adli | Dest e De Ketelaere? Noi sappiamo attendere”

: 'SODDISFATTI DEI RISULTATI SPORTIVI ED ECONOMICI' Le sue parole: 'Sono diventato presidente delnel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica. Siamo arrivati ...Il presidente delha parlato del presente e futuro dei rossoneri tra stadio, bilancio e appunto il futuro di alcuni flopIlè reduce dal pareggio acciuffato in extremis in casa della Roma che lascia ...10 Nel corso del suo intervento a Radio anch'io lo sport su Radio Rai 1 , il presidente del, Paolo, ha parlato anche di Charles De Ketelaere , tirando una frecciatina al talento belga per il rendimento di quest'anno, ma confermando che c'è fiducia in lui per il futuro. LO ...

