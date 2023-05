Simone Inzaghi (Lapresse) - calciomercato.itSenza considerare che, se ildovesse vincere la ... l'Inter dovrebbe rinnovargli il contratto, che scade nel 2024,di metterlo sul mercato, in ...Inzaghi spera di riaverlopossibile sia perché il suo rendimento si sta rivelando importante sia per continuare l'alternanza con Dimarco.Maci sarebbe stato spazio per altri Scudetti, uno su tutti quello del 2009, conquistato rifilando 10 lunghezze alla coppia composta da Juve e. Nel 2013 - '14 la Juventus di Antonio Conte ...

Milan, prima la Cremonese e poi la Lazio: inizia il viatico europeo Pianeta Milan

Stefano De Grandis, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche su Milan e Inter: "Ci sono sei squadre in sei punti, che nel weekend giocheranno tutte contro. In ...Domani o mercoledì il tedesco si sottoporrà a una risonanza magnetica, ma la radiografia fatta ieri ha escluso lesioni ossee e la necessità di un intervento alla spalla destra. Robin dovrà portare un ...