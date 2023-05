Milan | il Lille risarcisce lo Sporting per Leao? La richiesta del club portoghese si alza ancora

...30 Olympiacos - Fenerbahçe 78 - 82 CALCIO - SERIE A 18:00 Roma -1 - 1 20:45 Torino - ... 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 17:00- Ajaccio 3 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00 Napoli - Pesaro 98 - ...Rinnovo Leao, anche ilè pronto a dare una mano alper la firma del portoghese, ora sempre più vicina Stando a quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel mezzo della settimana potrebbe ......30 Olympiacos - Fenerbahçe 78 - 82 CALCIO - SERIE A 18:00 Roma -1 - 1 20:45 Torino - ... 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 17:00- Ajaccio 3 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00 Napoli - Pesaro 98 - ...

Mercato Milan, rinnovo di Leao vicinissimo: cosa succede tra Lille e Sporting Calcio in Pillole

L’Inter bussa alla porta del Fulham L’Inter ritorna a tenere il passo della Champions, ribaltando la gara contro la Lazio e tornando prepotentemente in corsa per un posto nell’Europa che conta. I nera ...Si dice che una rondine non faccia primavera. Un proverbio che dovrebbe essere modificato come segue: "Rafael Leao fa primavera". Dall'arrivo della bella ...