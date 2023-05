Milan-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 maggio 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I rossoneri sono chiamati alla vittoria per mantenere il quarto posto, mentre i grigiorossi si giocano le loro ultime residue chances di salvezza.si giocherà mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri hanno pareggiato in extremis sul campo della Roma nell’ultimo turno di campionato che non ha compromesso nulla in ottica quarto posto. Ma la sfida contro i grigiorossi non dovrà essere fallito perché altrimenti la qualificazione in Champions si complicherebbe. I grigiorossi hanno pareggiato lo scontro diretto per la salvezza contro il Verona rendendo molto difficile il raggiungimento della salvezza. La squadra di Ballardini ha ...