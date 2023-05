(Di lunedì 1 maggio 2023) Oggi vogliamo soffermarci sulle aziendepiù famose, che hanno contribuito a far crescere l’industria cinematografica del nostro Paese. Tra queste troviamo Rai Cinema, la casa di produzione della Rai che ha investito nel cinema italiano, promuovendo e supportando la realizzazione di numerosi film, sia di autori emergenti che di autori affermati. Eagle Pictures, fondata nel 1986, ha prodotto film di grande successo come “Il postino” di Massimo Troisi e “La vita è bella” di Roberto Benigni, che ha vinto tre premi Oscar. Filmauro, invece, fondata nel 1990 da Aurelio De Laurentiis, ha prodotto film di grande successo come “La tigre e la neve” di Roberto Benigni e “Il divo” di Paolo Sorrentino. Leone Film Group, fondata nel 1949 da Sergio Leone, è stata una delle prime...

Anche leeditrici sono diverse, da nomi noti come Bompiani a editori minori come La Parola. Lista deilibri sulla spiritualità cristiana su Amazon Di seguito la 'classifica' dei 10 ...... ecco imascara waterproof da acquistare Fame nervosa addio per sempre: torni magra col ... questa zona non è turistica ma è tra le più suggestive d'Europa: lecostano come un'utilitariaSi possono immaginare modi di lavorare(molto, molto, invero), si possono ... finché le cose di cui ci nutriamo, le cose che vestiamo, leche abitiamo, gli oggetti che ...

Migliori Case cinematografiche e televisive Italiane 2023 City Pescara News

Trovare mutui prima casa convenienti è semplice... Il servizio di intermediazione assicurativa di Facile.it è gestito da Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico, broker assicurativo r ...Misurano solo 45 metri quadri, ma c'è uno "spazio nascosto". Ecco le mini-case del futuro, ideali per te. Lo studio bolognese STUDIOFEM ha progettato una mini-casa che ha tutte le caratteristiche per ...