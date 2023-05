Michelle Obama si scatena sul palco con Bruce Springsteen | suona il tamburello e canta assieme al “Boss” durante il suo concerto – VIDEO

(Di lunedì 1 maggio 2023) C’erano nientemeno chee Barackad assistere alla prima data del nuovo tour europeo di, che ha preso il via allo Stadio Olimpico di Barcellona. L’ex presidente Usa è arrivato in città giovedì sera insieme alla moglie: come testimoniato da scatti circolati sui social, la coppia ha cenato insieme a ‘The’, al regista Steven Spielberg e alle rispettive mogli, Patti Scialfa e Kate Capshaw, nel ristorante Amar del capoluogo catalano. Quindi, come riferisce tra gli altri El País, di giorno si sono dedicati a visite di tipo culturale, ad esempio alla Sagrada Familia, mentre la sera sono andati a godersi il. Ecco, immortalata mentre sindo il ...

A Barcellona Michelle Obama a sorpresa sul palco con Bruce Springsteen: l’ex First Lady fa la corista Corriere TV

Nelle ultime ore negli Stati Uniti non si fa altro che parlare di Michelle Obama. L’ex first lady s’è fatta notare al concerto di uno dei suoi artisti del cuore, il leggendario Bruce Springsteen.Michelle Obama è stata una delle first lady più amate degli ultimi tempi. La moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è un'avvocatessa, scrittrice ...