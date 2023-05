Meteo Toscana | Vento Forte e ancora qualche pioggia

Piogge attese anche sul Lazio, Abruzzo, zone interne di, Umbria e gran parte del sud ... Martedì sera arriva un'intensa perturbazione al nord Tendenzaper la prossima settimana. Giornata ...... con lunghi periodi di siccità che si alternano a eventisempre più estremi - con enormi e diffuse conseguenze sulle nostre colture." "Durante la prima edizione del Forum Acqua, stavamo ...Impegnati nelle operazioni 300 vigili del fuoco, con rinforzi giunti da Veneto, Lombardia,. ... Grazie al miglioramento delle condizionila situazione risulta migliorata, anche se resta lo ...

Meteo Toscana: sole fino a sabato. Domenica Un po’ di nubi. E poi tornano gli acquazzoni LA NAZIONE

Firenze, 6 maggio 2023 – Una domenica d’estate, quella del 7 maggio, perché quando il termometro sfiora i 30 gradi di primavera viene quasi da non parlare più… Anche se il meteo, in realtà, dovrebbe c ...Un’iniziativa che si è svolta nella mattina di sabato 6 maggio. Da tempo i pescatori protestano per tutta una serie di problemi che stanno rendendo sempre più difficile il lavoro dei pescatori, con le ...