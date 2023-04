Messaggio da applausi dei tifosi | rivelato lo striscione dedicato al Napoli sul lungomare

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 1 maggio 2023) Con la festa “rovinata” (ma solo rimandata) di quest’oggi per lo Scudetto, ilha il prossimo match point a Udine, dove l’ex Luciano Spalletti affronterà il suo collega bianconero Andrea Sottil. Lo sanno bene idel, che hanno continuato a festeggiare durante tutta la giornata in attesa dell’aritmetica. Inoltre, in serata è apparso in città unoche dimostra come la tifoseria sia completamente al fianco della squadra, che è apparsa fortemente dispiaciuta al fischio finale. “La storia ha scelto un’altra data”: ilQuesta è la scritta apparsa suldi: a rivelarlo è il collegamento di DAZN nella città partenopea. Intanto, in vista di Udine potrebbero esserci novità. Secondo quanto riportato dalla RAI, per ...